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Калужская область пожаловалась на проблему с сертификацией беспилотников

Замгубернатора Калужской области Дмитрий Разумовский заявил, что отечественный разработчик гражданских беспилотников «Летающие машины Тюринга» (ЛМТ) столкнулся с трудностями при сертификации своих изделий и лицензировании работ в России, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что беспилотники производятся на на Калужском электромеханическом заводе (КЭМЗ) госкорпорации «Ростех». Соответствующее соглашение с разработчиком было подписано осенью прошлого года.

«Для задачи сертификации типа БАС (беспилотная авиационная система-ред.) по федеральным авиационным правилам со стороны Росавиации требуется предоставление лицензии производителя, выдаваемой Минпромторгом», — сказал Разумовский.

При этом, по его словам, для прохождения лицензирования Минпромторг РФ требует предоставить сертификат производственной площадки и сертификат типа Росавиации.

Замглавы региона назвал ситуацию «замкнутым кругом», так как это два взаимоисключающих требования.

Компания «Летающие машины Тюринга» является одним из участников госзаказа на гражданские беспилотники, который был утвержден в конце прошлого года.

Ранее стало известно, что в России разработали комплексную систему защиты предприятий от дронов «Тамерлан». Опытный образец уже проходит тестирование на одном из сырьевых предприятий.