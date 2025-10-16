Кальций и железо: врач рассказала о пользе тыквы

Врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что тыква — один из самых ценных диетических продуктов, она богата кальцием, магнием, железом, цинком и кобальтом, сообщает kp.ru .

«Тыква богата клетчаткой: в 200 граммах мякоти содержится три грамма волокон и только 49 килокалорий. Блюда из нее дают длительное ощущение сытости», — сказала доктор.

Яркий оранжевый оттенок тыквы сигнализирует о высокой концентрации бета-каротина, который в организме человека трансформируется в витамин А. Систематическое употребление продуктов, богатых бета-каротином, позитивно влияет на сопротивляемость организма онкологическим заболеваниям, болезням сердца и замедляет процессы старения.

Блюда на основе тыквы приносят пользу людям с проблемами зрения и тем, чья работа связана с длительным пребыванием перед экраном компьютера. Всего 100 граммов тыквенного пюре обеспечивают суточную потребность в витамине А, который крайне важен для здоровья глаз.

Мякоть тыквы — источник витамина D, необходимого для поддержания иммунитета и полноценного роста детского организма.

