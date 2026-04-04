Калорийная бомба: японцы усовершенствовали вкус Cola, добавив туда арахис

Жители Японии запустили новый тренд, смешав напиток Coca-Cola и арахис. В Сети данное сочетание продуктов называют «одним из самых удачных в истории». Но диетологи предупреждают, что такой «коктейль» обладает высокой калорийностью, сообщает РЕН ТВ .

Рецепт возник еще 100 лет назад на юге США. Местные фермеры использовали подобный микс как быстрый перекус. Его «подсмотрели» японцы и придумали коктейль, который стал популярен среди многих пользователей сети. Люди, попробовавшие данное сочетание, утверждают, что соль усиливает вкус напитка, а сам арахис добавляет необычную текстуру.

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, с чем связана такая популярность коктейля. По ее словам, все дело тут в физиологии. Так, сочетание сладкого и жирного активно стимулирует выработку гормонов удовольствия, а газированная среда ускоряет всасывание веществ.

Эксперт уточнила, что от подобного смешения не будет вреда при умеренном употреблении. Однако не стоит забывать, что такие коктейли являются «калорийной бомбой». Они могут способствовать быстрому набору веса.

Ранее Coca-Cola в металлических банках и стеклянных бутылках, произведенная в Великобритании, Польше и Японии, появилась в магазинах в нескольких городах РФ.

