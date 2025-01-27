Калифорния захотела выйти из состава США

В Калифорнии инициатива Calexit, предполагающая наделение штата правом выйти из состава США, получила официальное разрешение на сбор подписей. Если документ подпишет необходимое число избирателей, то официальное голосование по отделению «золотого штата» от США может пройти в 2028 году, сообщает New York Post (NYP).

Для принятия инициативы в голосовании должны поучаствовать минимум 50% зарегистрированных избирателей, причем «за» должны проголосовать не менее 55% от общей суммы респондентов, или свыше 500 000 жителей. Все это необходимо сделать до 22 июля 2025 года.

Если все требования будут выполнены и за Calexit проголосуют, то штат вынесет «вотум недоверия» государству и выступит за отделение. В таком случае в 2028 году проведут голосование по вопросу полноценного выхода Калифорнии из состава США.

«И если это предложение будет одобрено, оно объявит „вотум недоверия Соединенным Штатам Америки“ — без изменения правительства штата или его отношений с США», — добавляет издание.