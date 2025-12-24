«Калашников» отгрузил заказчику автоматы АК-15К в расцветке «Мультикам»

сегодня в 17:21

Концерн «Калашников» отправил заказчику новейшие 7,62 мм укороченные автоматы АК-15К, которые выполнены в расцветке «Мультикам».

Расцветку стали использовать в производстве стрелкового оружия в 2025 году. С ее помощью улучшается эффект маскировки.

«Калашников» впервые продемонстрировал АК-15К на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби в феврале 2025 года. Оружие обладает улучшенными техническими, эргономическими и эксплуатационными характеристиками. Оно вмещает 30 патронов.

Партия автоматов отгружена заказчику в полном объеме и в установленные сроки, отметили в концерне.

Между тем западные аналитики сообщают о разработке в России зенитно-ракетного комплекса для ближнего космоса. Авторы статьи утверждают, что ЗРК способен поражать цели на высотах свыше 200 километров и на дальности до 600 километров.

