Стало известно, какое наказание может ждать учеников «гуру секса» Алекса Лесли

Девушки, пострадавшие от домогательств пикаперов на улицах Москвы, массово пишут заявления на последователей секс-коуча Алекса Лесли. Адвокат Вадим Багатурия сообщил РИАМО, что молодые люди могут отделаться лишь мелким хулиганством.

Жительницы столицы начали массово записывать видеообращения с просьбами привлечь к ответу учеников тренера по пикапу Алекса Лесли. Они приставали к девушкам на улицах города, прижимались к ним и трогали за интимные части тела. Полиция начала проверку.

По некоторым данным, участникам курсов печально известного гуру пикапа может грозить тяжелая уголовная статья — 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), которая предусматривает наказание до 6 лет тюрьмы.

«Я не вижу в этих действиях состава, предусмотренного статьей 132 УК РФ. Потому что под иными действиями сексуального характера подразумевается половое сношение в неестественной форме. <…> Здесь можно было бы рассуждать про развратные действия, но они квалифицируются так, когда сам человек что-то демонстрирует, например, свои гениталии. Здесь просто мелкое хулиганство», — заявил Багатурия.