Как в Чернобыле: озвучены последствия возможного удара по АЭС «Бушер» в Иране

Лихачев: удар по АЭС «Бушер» в Иране может привести к катастрофе как в Чернобыле

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что возможный удар по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране способен привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем, сообщает РИА Новости .

«Мы призываем власти Израиля не допускать даже намека на удар по АЭС в Бушере», — сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что последствия израильского удара по АЭС в иранском Бушере могут оказаться крайне тяжелыми не только для региона, но и для всего мира.

Глава «Росатома» добавил, что в связи с возникшей угрозой часть российских специалистов была эвакуирована из Ирана. При этом несколько специалистов остались на АЭС для поддержания ее работы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по мирной ядерной инфраструктуре Ирана. Мирный характер попавших под удар иранских объектов был подтвержден МАГАТЭ.