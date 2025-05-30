Как ухаживать за газоном в начале лета, чтобы он не выгорел

Летняя жара и палящее солнце — серьезное испытание для газона. Если не скорректировать уход в начале сезона, даже ухоженная лужайка может пожелтеть, заболеть или покрыться мхом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Полив — ключ к здоровому газону. Лучше поливать реже, но обильно, чтобы влага проникала на глубину 15–20 см. Это помогает развить сильную корневую систему. Оптимальное время — раннее утро, когда испаряемость минимальна. Избегайте полива днем и вечером, чтобы не вызвать ожоги или грибковые болезни. Установите дождеватели и проверьте равномерность полива, расставив емкости на участке.

Избыток воды опасен: если после полива образуются лужи, почва хлюпает, а трава желтеет — пора сократить объем или провести аэрацию.

Стрижка летом важна для плотности дерна и борьбы с сорняками. Не срезайте больше трети высоты за раз: для большинства трав оптимально 5–7 см. Косите минимум раз в 5–7 дней, острыми ножами. Меняйте направление стрижки, чтобы трава не ложилась в одну сторону. После основной стрижки подровняйте края — триммером или ножницами.

Для активного роста вносят азотные удобрения. Делать это нужно в прохладную погоду, утром или вечером, строго соблюдая дозировку. Сразу после подкормки газон поливают. Первые результаты заметны через 5–10 дней.

Наконец, раннее лето — время болезней и вредителей. Следите за пожелтением травы, лысинами, участками с рыхлой дерниной. Обрабатывайте гербицидами и инсектицидами по инструкции, вовремя удаляйте сорняки и не перекармливайте газон.