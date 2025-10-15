Как решить проблему с бездомными животными: зоолог назвала главное условие

Зоолог: проблему с бездомными животными в Крыму можно решить в течение 10-15 лет

Зоолог эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе» Елена Беднарская выразила мнение, что проблему с большим количеством бездомных животных в Крыму можно решить в течение 10-15 лет, но лишь при условии максимального вовлечения населения в эту работу, сообщает «Крым 24» .

По ее словам, рост числа бродячих животных обусловлен, прежде всего, безответственным отношением владельцев к своим домашним питомцам.

«Животные часто воспринимаются людьми как игрушки или вещи, поэтому после того, как они становятся ненужными, их попросту выбрасывают на улицу», — отметила Беднарская.

Она добавила, что особую обеспокоенность вызывают ситуации, когда на улице оказываются экзотические животные, например, еноты, приобретенные импульсивно под веянием моды, но оказавшиеся трудными в содержании.

Зоолог подчеркнула, что для успешного решения этой проблемы необходимо формирование культуры ответственного обращения с животными и осознание обществом своей моральной ответственности перед ними.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.