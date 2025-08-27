Как работают схемы незаконного обогащения интернет-провайдеров

Представьте, что вы платите за интернет, и часть денег — это «аренда» за то, чтобы кабель размещался на опорах ЛЭП. Но если провайдер эту аренду не платит? Именно так и работают недобросовестные провайдеры. Незаконное размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи грозит внезапным отключением интернета, перебоями с электричеством и даже несет опасность для жизни людей, отметили в компании «Россети Московский регион».

Честный провайдер заключает договор с энергетиками и платит за размещение своего оборудования на опорах ЛЭП. Недобросовестный — вешает ВОЛС втихаря, без разрешений и оплаты.

Во-первых, в момент проведения работ на ЛЭП энергетики могут обнаружить незаконное оборудование и демонтировать его. В таком случае интернет пропадет внезапно и надолго, а его восстановление затянется. Также ВОЛС, смонтированные с нарушением всех технических норм, могут стать причиной короткого замыкания, пожара или обрыва линии электропередачи. В результате без электричества может остаться целый населенный пункт.

Чтобы обезопасить себя, то при подключении интернета всегда следует спрашивать у провайдера, есть ли у него заключенные договоры с электросетевыми компаниями на размещение ВОЛС на опорах воздушных линий электропередачи. Провайдер, который работает без договора, в тени, начнет уклоняться от ответа. Лучше, если в договор с оператором ВОЛС будет включено условие, в соответствии с которым провайдер гарантирует наличие таких договоров.

Компания «Россети Московский регион» призывает всех провайдеров заключать договоры, фиксируя в них все размещаемые линии связи, и своевременно оплачивать услуги. Это вопрос не только исполнения Закона о связи, но и безопасности ваших же клиентов и репутации вашего бизнеса.