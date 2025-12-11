Как логистика убивает праздник и почему подарки нужно заказать сейчас

Эксперт из «Авито Услуг» рассказала о том, как логистика может испортить праздник. Также она рекомендовала заказывать подарки уже сейчас, сообщает пресс-служба компании.

Что исчезает первым

Трендовые игрушки: каждый год есть «хит сезона» (например, Лабубу), который сметают мгновенно.

Гаджеты и новинки: игровые консоли и флагманские смартфоны.

Hand-made и импорт: мастерам нужно время на изготовление, а зарубежные заказы рискуют застрять на перегруженной таможне.

Бьюти-сегмент: популярные парфюмы и подарочные наборы косметики.

Почему логистика не резиновая

Главная причина предновогодних сбоев проста: спрос эластичен и может вырасти в 10 раз за день, а логистика — нет. Маркетплейсы могут продать бесконечное количество товаров, но сортировочные центры имеют физический предел пропускной способности.

«Логистическая система не умеет мгновенно масштабироваться. В обычные месяцы она работает с запасом, но в декабре проходит жесткое испытание на выносливость. На самом деле рост начинается еще в октябре–ноябре — мы видим это по статистике „Авито Услуг“, где на конец года приходится пиковый спрос и предложение на услуги грузоперевозок и фулфилмента. Если цепочка поставок сбоит в сентябре, к середине декабря догнать спрос уже сложно», — сказала руководитель категории «Транспортные услуги» в «Авито Услугах» Евгения Лазарева.

Три «узких горлышка» доставки

Даже если вы успели нажать кнопку «Купить», ваш подарок должен пройти полосу препятствий, которая в декабре становится непроходимой. Он проследует через:

Распределительные центры. Это главные хабы, где фуры стоят в очередях на разгрузку. Любой сбой здесь тормозит переброску товаров по целым регионам.

Сборку заказа. Комплектовщики собирают десятки тысяч заказов в сутки. В таком авральном режиме риск ошибки возрастает кратно.

«Последнюю милю» — путь от склада до покупателя. Снегопады, пробки, очереди в ПВЗ и перегруженные курьеры приводят к тому, что интервалы доставки сдвигаются на дни. Один задержавшийся клиент «съедает» время следующих.

«Понимая особенности логистической цепочки, вы можете лучше лучше планировать покупки. Если заказывать подарки в первой половине декабря или сразу после ноябрьских распродаж, ваш груз проходит все этапы до наступления пиковых перегрузок. В это время ассортимент еще широк, цены стабильны, а курьеры работают в штатном режиме. Грамотное планирование — это самый простой способ подарить близким качественные вещи, а себе — спокойствие», — заключила Евгения Лазарева.