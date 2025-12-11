Как личная трагедия Ольги Бортновской превратилась в помощь тысячам семей

Женщина, чья жизнь стала символом стойкости и сострадания. Педагог с более чем 30-летним стажем, коренная балашихинка, она прошла через личную трагедию, чтобы сегодня стать главной опорой для семей, переживающих ту же боль. Местное отделение партии «Единая Россия» пообщалось с депутатом городского Совета, директором школы, руководителем Комитета семей воинов Отечества Ольгой Петровной Бортновской, передает пресс-служба партии.

- Ольга Петровна, вы — коренная балашихинка. Что для вас значит этот город?

«Балашиха — это часть моей семьи, моей истории. Мои корни здесь уходят на четыре поколения. Здесь я родилась, выросла, стала педагогом. И это еще и место памяти: мой дед уходил отсюда на фронт. Для меня Балашиха —символ преемственности, долга и традиций, которые нужно хранить и передавать дальше».

- Вы посвятили образованию всю жизнь, а сегодня руководите школой для детей с ОВЗ. Почему выбрали именно это направление?

«Я не представляю себя в другой профессии. Работа с детьми — это призвание, тем более, если занимаешься с ребятами, у которых есть ограничения по здоровью. Помимо профессионализма, здесь нужны терпение, сострадание, умение слышать и понимать без слов. Наша задача — помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал, чтобы он почувствовал себя нужным и значимым».

- В 2022 году вы пережили личную трагедию. Расскажите, как это повлияло на вашу дальнейшую жизнь.

«Мой муж, Анатолий, выпускник Московского высшего командного училища, был одним из первых добровольцев из Балашихи. Мы прожили вместе 34 года. Он погиб 14 мая при выполнении боевого задания в селе Мартыново Харьковской области. Посмертно награжден медалью „За отвагу“. Потеря самого близкого человека — это боль, которую невозможно передать словами. Но именно это знание, этот опыт сейчас дают мне силы и понимание. Я знаю не понаслышке, через что проходят семьи, потерявшие своих защитников. И поэтому моя нынешняя задача — быть для них опорой, поддержать в самую трудную минуту, когда земля уходит из-под ног».

- Эта личная вовлеченность видна в вашей общественной работе. Расскажите о проекте «Помощь фронту» в вашей школе.

«Наш школьный коллектив — учителя, родители, дети — все объединились. Дети с особым трепетом собирают средства гигиены, мастерят окопные свечи, шьют белье для госпиталей на уроках технологии. Мы плотно сотрудничаем с добровольческим формированием „Барс-19“, отправляем помощь в детский дом на Донбассе. Самое ценное — это инициатива детей. Они сами спрашивают: „А когда соберем следующую посылку? А что там нужно?“. Когда поддержка идет от сердца, она становится вдвойне ценнее».

- Осенью 2025 года вы стали депутатом городского Совета от «Единой России». Что вам дает партийная работа?

«Партия реализует системные, долгосрочные социальные программы и помогает активным людям раскрыть свой потенциал на благо страны. Для меня это возможность делать больше и эффективнее, быть частью большой команды единомышленников. Я координирую партийный проект „Женское движение Единой России“ в городе, и это еще один ресурс для помощи людям».

— В ноябре вас позвали возглавить Комитет семей воинов Отечества. Это стало логичным продолжением вашего пути?

«Эта работа мне особенно близка. В Балашихе более 2000 семей участников СВО. Я, как вдова, точно знаю: в первый момент люди теряются. Не знают, куда бежать, как жить, какие есть права, какая поддержка. Люди в первый момент не знают, куда обратиться, как жить дальше. Поэтому сегодня наша поддержка особенно важна. Она включает в себя множество аспектов: правовую помощь, психологическую поддержку, организацию гуманитарной помощи и, что очень важно, личные встречи. Нужно слышать каждую семью, чтобы понимать, какая именно помощь необходима здесь и сейчас».

Обратиться за помощью в Комитет семей воинов Отечества в Балашихе можно по адресу: г. Балашиха, Московский проезд, д. 13, секция 4.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.