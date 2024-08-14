Кадровый центр Подмосковья проводит консультации для жителей Курской области

С 12 августа сотрудники кадрового центра Подмосковья работают в пунктах временного размещения (ПВР), где оборудованы места для людей, приехавших из Курской области. Карьерные консультанты центра занятости проводят первичное интервью, рассказывают о возможных вариантах трудоустройства, в том числе на временную работу. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Такие встречи уже прошли в 5 ПВР Пушкинского, Клинского, Ступинского и Подольского городских округов. Предложениями о трудоустройстве заинтересовались 33 человека, сотрудники Кадрового центра уже подобрали им подходящие вакансии.

С работодателями налажено оперативное взаимодействие, чтобы максимально ускорить процесс подготовки и заключения трудовых договоров.

По информации от Кадрового центра Подмосковья, такие встречи теперь будут проходить регулярно, в ПВР по всей Московской области.

Обратиться в Кадровый центр Подмосковья можно по номеру телефона: 8 (496) 763-04-13.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.