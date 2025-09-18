Кадровый центр Подмосковья организовал профориентационный тур для ветеранов СВО

В Подмосковье продолжается работа по содействию в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Очередной профориентационный тур был организован Кадровым центром Подмосковья совместно с Фондом «Защитники Отечества» на базе Ступинского машиностроительного производственного предприятия, входящего в холдинг «Вертолеты России», — рассказали в ведомстве.

Участниками мероприятия стали девять человек — ветераны боевых действий и члены их семей. Для гостей провели инструктаж по технике безопасности, после чего они посетили два производственных цеха.

На встрече подробно рассказали об условиях работы и карьерных возможностях. На СМПП трудятся представители разных поколений, работают трудовые династии, активно развивается наставничество.

«У нас теплый и сплоченный коллектив. Мы готовы обучать, помогать и создавать условия для развития. Работа найдется для каждого — приходите, научим и поддержим», — отметила советник генерального директора по персоналу Наталья Бражникова.

Специалисты кадрового центра Подмосковья, в свою очередь, рассказали ветеранам о государственных мерах поддержки и пригласили на предстоящие ярмарки трудоустройства

Такие профориентационные туры становятся важным инструментом адаптации: они помогают ветеранам и их семьям не только лучше понять специфику работы предприятий, но и напрямую пообщаться с работодателями, что значительно упрощает дальнейшее трудоустройство.

