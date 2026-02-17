сегодня в 12:38

Кадеты школы-интерната имени Покрышкина выступили на памятном концерте в Кремле

Кадеты школы-интерната с летной подготовкой имени А. И. Покрышкина приняли участие в памятном концерте в Кремле, посвященном 37-й годовщине завершения боевых задач 40-й армии в Афганистане, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

15 февраля в Кремле прошел памятный концерт, посвященный годовщине завершения боевых задач 40-й армии в Афганистане. В мероприятии приняли участие кадеты школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

Хор учебного заведения и хореографическая студия «Экипаж» выступили на сцене вместе с воинами-интернационалистами. Кадеты вынесли штандарты соединений 40-й армии и исполнили песню «До свидания, полк» в знак памяти и уважения к участникам событий. Особым моментом стало совместное исполнение песни «Идет солдат по городу» с хореографической студией.

В завершение концерта коллективы объединились с другими творческими студиями для исполнения патриотической композиции «Мы — Армия народа». Телеверсию концерта покажут 22 февраля в 19:30 на канале «Звезда».

В школе отметили, что участие кадетов в таком мероприятии способствует патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.