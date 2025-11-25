Кадеты Подмосковья примут участие в Кремлевском благотворительном Кадетском Балу

10 декабря в Москве пройдет X Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал 2025 в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку Специальной военной операции. Участниками проекта являются молодые люди от 14 до 23 лет из всех субъектов Российской Федерации, в том числе и из Московской области, и зарубежные молодежные делегации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году Московскую область будут представлять учащиеся из 25 образовательных учреждений. Все участники прошли конкурсный отбор, где учитывались показатели успеваемости, дисциплины, физической подготовки, социальной активности и исполнения бальной программы.

Программа бала рассчитана на 5 дней и включает в себя прибытие участников, культурно-экскурсионную программу, репетицию бальной программы, торжественное мероприятие и отъезд участников.

В ведомстве добавили, что патриотический проект «Международный Благотворительный Кадетский Бал» ежегодно проходит в Москве с 2016 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.