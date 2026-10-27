Кадеты-казаки приняли торжественное обещание на сборе в Ногинске

Кадеты-казаки Центра образования № 21 собрались 26 октября на «Казачий Сполох» в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». Ребята приняли торжественное обещание и выступили с вокальной программой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественный сбор «Казачий Сполох» объединил кадетов-казаков Центра образования № 21, их родных и приглашенных гостей. Программа началась с выноса государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна. Главным событием стало принятие кадетами торжественного обещания.

Среди гостей были начальник отдела патриотического воспитания и летнего отдыха областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания молодежи Надежда Обухова, педагоги-организаторы Центра допризывной подготовки молодежи — подполковник запаса Олег Шухмин и майор запаса Арсений Чаркин. В сборе также участвовали представители ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Максим Курбаев и Виктор Ресслер.

После церемонии воспитанники казачьего класса исполнили песни «Российский кадет», «Любо мне, когда Дон разливается» и «Наш дом». Песню «Выйду ночью в поле с конем» предварило поэтическое вступление, раскрывающее традиционный образ казака.

Творческую программу дополнили детский ансамбль казачьей песни «Богородские казачата», коллектив «Казачья станица» и вокальный коллектив эстрадного пения «Акварель». В завершение представители Центра допризывной подготовки молодежи провели мастер-классы для всех ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.