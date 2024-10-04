Качество воздуха в Подмосковье заметно улучшилось на этой неделе

Подведены итоги работы ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» за неделю. С понедельника мобильные лаборатории учреждения провели 25 выездов передвижных экологических лабораторий для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории городских округов Химки, Дмитровский, Рузский, Электросталь, Истра, Одинцовский, Красногорск, Мытищи, Жуковский, Дзержинский, Подольск, Домодедово, Балашиха, Лобня, Котельники и др. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Отбор проб атмосферного воздуха произведен в 49 точках. Исследования состояния атмосферного воздуха проведены суммарно по 32 загрязняющим веществам. Во всех случаях превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не выявлено. Содержание загрязняющих веществ по округам колебалось от 0,2 до 0,8 ПДК м. р.

Аналогичная картина сложилась и при анализе показаний стационарных постов контроля. Специалисты связывают улучшение качества воздуха, по сравнению с предыдущими неделями, более благоприятными метеорологическими условиями, а также усиленной работой инспекторов эконадзора, которым оперативно передается информация из «Мособлэкомониторинга».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.