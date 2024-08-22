сегодня в 15:08

Кабмин РФ выделит 858 млн рублей на помощь потерявшим имущество в приграничье

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что правительство подготовило решение о выделении 858 млн рублей на оказание помощи жителям приграничных регионов, потерявшим свое жилье в результате атак ВСУ, сообщает ТАСС .

В четверг российский президент Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской и других приграничных областях РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что на сегодняшний день от пострадавших жителей приграничных районов Курской области принято свыше 100 тыс. заявок на единовременные выплаты.

«Учитывая объем положенных выплат правительство превентивно уже подготовило решение о выделении на эти цели еще 713 млн рублей, к ранее доведенным», — отметил Мантуров.

Он добавил, что также кабмин дополнительно выделит 858 млн рублей на оказание помощи гражданам, потерявшим жилье в результате атак украинской стороны.

Ранее Мантуров рассказал, что из опасных российских районов, граничащих с Украиной, уже отселили 115 тыс. человек, а в 29 субъектах РФ появились пункты временного размещения пострадавших граждан.