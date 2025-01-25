К серийному маньяку из Москвы могут применить меры медицинского характера

К 38-летнему Алексею Варакину, состоящему на учете с психическим заболеванием и убившему четырех человек, могут применить меры медицинского характера, сообщает kp.ru .

Варакин является гражданином Узбекистана. В периоды обострения заболеваний он высказывает идеи об «утилизации биомусора», «открытии борделя» и другие.

Первые убийства мужчина совершил в 2010 году в Санкт-Петербурге. Там он жестоко расправился с двумя женщинами (возможно, они были проститутками).

Убийцу признали виновным, но вместо срока в тюрьме отправили на лечение. Сначала он был в городской психиатрической больнице Петербурга, а в 2019 году уехал в Ташкент. В мае 2022 года узбекские врачи посчитали, что мужчина стабилен и отпустили его. Осенью 2023 года Варакин вернулся в Россию, стал жить в Москве.

В декабре прошлого года мужчина договорился о встрече со знакомой, которая не знала о его прошлом. Она привезла с собой наркотики, что не понравилось Варакину. Когда он понял, что романтических отношений не будет, то сказал девушке уходить, но она возмутилась и началась ссора.

«По его словам, они начали ссориться, девушка его оскорбляла, от чего он стал агрессивным и перестал контролировать свои действия», — отметила старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по столице Галина Шапорова.

Она добавила, что в то время мужчина постоянно носил при себе небольшой нож. В ходе конфликта он достал его и начал бить девушку в шею и лицо. После убийства завернул труп в простыню, оттащил в душевую и оставил.

Затем маньяк нашел в Сети «девушку по вызову» и договорился о встрече. Он приехал на квартиру, но и там романтики не было — мужчина не смог заняться сексом. Из-за этого девушка расстроилась, а убийца разозлился, начал ссору, прозвучали оскорбления, после этого он достал нож.

Расследование уголовного дела уже завершено, обвинительное заключение утвердили. А само дело передали в Московский городской суд. Возможно, речь будет идти о применении принудительной меры медицинского характера, но решение остается за судом.