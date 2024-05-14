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К 1 июня пляжи на Белопесоцком котловане Ступина будут готовы к приему жителей

В Ступине определено 2 официальных места для купания в летний период — пляжи Белопесоцкого котлована. К 1 июня пляжи будут готовы к приему жителей и гостей округа, сообщается на официальном сайте администрации округа.

К 25 мая будут установлены и приведены в нормативное состояние все объекты благоустройства:

кабины для переодевания;

душевой и 2 туалетных модуля;

2 волейбольные площадки;

приветственная стела с велопарковкой;

5 модулей урн и контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

До 1 июня будут определены зоны для купания взрослых и детей, проведена акарицидная обработка от клещей, произведен забор проб воды, песка, обследование дна и другое.

На территории пляжа будут работать спасательные посты, оснащенные необходимым оборудованием.

Планируется установить нестационарный торговый объект, тележки с горячей кукурузой и мороженым. Для активного отдыха — прокат сапбордов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.