К 1 июня пляжи на Белопесоцком котловане Ступина будут готовы к приему жителей
В Ступине определено 2 официальных места для купания в летний период — пляжи Белопесоцкого котлована. К 1 июня пляжи будут готовы к приему жителей и гостей округа, сообщается на официальном сайте администрации округа.
К 25 мая будут установлены и приведены в нормативное состояние все объекты благоустройства:
- кабины для переодевания;
- душевой и 2 туалетных модуля;
- 2 волейбольные площадки;
- приветственная стела с велопарковкой;
- 5 модулей урн и контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.
До 1 июня будут определены зоны для купания взрослых и детей, проведена акарицидная обработка от клещей, произведен забор проб воды, песка, обследование дна и другое.
На территории пляжа будут работать спасательные посты, оснащенные необходимым оборудованием.
Планируется установить нестационарный торговый объект, тележки с горячей кукурузой и мороженым. Для активного отдыха — прокат сапбордов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.