Юристы рассказали, можно ли россиянам играть в S.T.A.L.K.E.R. 2

В Сети распространялась информация о том, что якобы приобретение игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может обернуться против российского геймера уголовным делом. Однако юристы уверяют, что это не так, сообщает « Чемпионат ».

Игру могут запретить в России, если украинская студия GSC Game World в открытую скажет, что спонсирует ВСУ или терроризм. Также против нее могут ввести ограничения, если в самом шутере обнаружится экстремизм.

До тех пор разработчики имеют право продавать игру в России. Геймерам за ее покупку ничего не будет. Игра появится в продаже уже 20 ноября.

Ранее депутат Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил, что игру запретят в РФ. При этом силовики могут расценивать ее приобретение, как финансирование терроризма. Меры могут принять, если в сюжете будет обнаружен экстремизм, оправдание терроризма или разжигание межнациональной розни.

При этом Роскомнадзор еще в апреле 2022 года заблокировал доступ к сайту разработчиков шутера в РФ.