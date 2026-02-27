Юристы лесничеств Подмосковья участвуют в судах онлайн

Юристы лесничеств Московской области подключаются к судебным заседаниям в дистанционном формате через цифровые сервисы. Онлайн-участие позволяет представлять интересы комитета и филиалов без выезда в другие регионы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты юридических отделов лесничеств применяют современные информационные технологии в повседневной работе. Одним из ключевых инструментов стало участие в судебных заседаниях в формате веб-конференций.

Юристы занимаются защитой лесных ресурсов, сопровождают договоры аренды лесных участков, представляют интересы филиалов и комитета в судах, а также контролируют исполнение договорных обязательств и соблюдение требований лесного и природоохранного законодательства.

Подключение к процессам доступно в арбитражных судах и судах общей юрисдикции через системы «Мой арбитр» и ГАС «Правосудие». Использование дистанционных технологий позволяет оперативно участвовать в заседаниях и экономить время и организационные ресурсы, что повышает эффективность защиты лесного фонда Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.