Юристу института в Солнечногорске вручили награду Московской области

Почетное знание «Заслуженный юрист Московской области» присвоили Андрею Выскубину — начальнику юридического отдела ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» («ВНИИФТРИ»), расположенному в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск. Награда учреждена правительством региона.

Нагрудный знак по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева вручил первый замглавы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

«Этот знак служит справедливым признанием огромного вклада в развитие института и улучшение качества его правовой поддержки. Своим трудом он значительно укрепил юридическую базу института, стал автором более 30 научных публикаций и заслуженно носит звание ветерана труда», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Андрей Выскубин более 22 лет работает в сфере юриспруденции, из которых почти 14 — во ФГУП «ВНИИФТРИ».

Почетное звание «Заслуженный юрист Московской области» присваивают юристам за безупречную профессиональную деятельность в органах судебных, государственной власти и местного самоуправления Московской области, прокуратуре, юстиции, внутренних дел, адвокатуры, организациях региона не менее 10 лет.

