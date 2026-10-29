Юрист Виноградов предупредил о рисках обещаний раздать деньги

Обещания незнакомцев раздать деньги могут обернуться потерей средств и участием в незаконных финансовых операциях, предупредил член Общественной палаты России, юрист Вадим Виноградов, сообщает RT .

В соцсетях авторы объявлений обещают погасить чужие кредиты или оплатить дорогие покупки. Затем могут потребовать комиссию, банковские данные, оформление карты или регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Банковские реферальные программы законны, но банк не гарантирует доплату от незнакомца.

«Долг по кредитной карте и предусмотренные договором проценты придется погашать самостоятельно. Регистрация ИП также может повлечь обязательные платежи: по общему правилу страховые взносы за себя начисляются даже при отсутствии деятельности и дохода», — пояснил Виноградов.

По статьям 572 и 574 Гражданского кодекса России обещание подарить деньги должно иметь письменную форму и указывать конкретный дар и получателя. Иногда это подтверждает электронная переписка, но общего объявления недостаточно.

Просьба сначала оплатить комиссию, налог или разблокировку перевода — признак обмана. Нельзя передавать незнакомцам карту, доступ к банковскому приложению, пароли и коды из СМС. При компрометации карты или онлайн-банка юрист посоветовал заблокировать их.

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