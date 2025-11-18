Юрист: тема романтических мошенничеств выросла в России за последние годы

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, в интервью RT отметил значительный рост случаев романтического мошенничества в последние годы, подчеркнув, что это не просто выдумки, а реально существующие и постоянно повторяющиеся схемы обмана.

По словам эксперта, сценарий часто развивается по похожему шаблону: знакомство в интернете, быстрое установление эмоциональной связи и возникновение ощущения близости с новым знакомым, с которым можно строить совместные планы. Затем в ход идет тщательно разработанная стратегия психологического давления, от мягкой до настойчивой. Мошенник, как будто зеркально отражая собеседника, предугадывает его желания и мысли, тем самым создавая впечатление надежного человека.

Юрист предупреждает, что на определенном этапе общения аферист начинает рассказывать о возникающих трудностях, которые якобы можно решить, если оказать небольшую финансовую помощь.

Эксперт пояснил, что просьбы облекаются в форму, когда отказать становится затруднительно: будь то заблокированные денежные средства, проблемы у близких или необходимость срочного погашения кредита, иначе общее будущее окажется под угрозой. Люди часто поддаются таким уловкам, поскольку оказываются вовлеченными в эмоциональную игру, где границы дозволенного размываются, а реальные суммы денег превращаются в символ взаимного доверия.

Схемы обмана

Русяев подчеркнул, что детали афер могут отличаться, но базовая структура остается неизменной. Мошенник создает имидж близкого человека, ведет продолжительные беседы, демонстрирует искренний интерес, а затем постепенно переводит разговор в финансовую плоскость. При этом используются как проверенные методы, так и инновационные инструменты: сфабрикованные фотографии, автоматизированные сообщения, голосовые сообщения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

По его словам, некоторые злоумышленники и вовсе не пытаются разыгрывать романтические чувства. Иногда жертва получает звонок от лже-курьера, который заявляет о необходимости доставки подарка от тайного поклонника, и просит подтвердить доставку, назвав код из SMS. В результате деньги исчезают со счета, поскольку этот код — ключ к личному кабинету.

Существует и другая схема: организация псевдо-свиданий в ресторанах или клубах, где приглашенному приходится оплачивать непомерно большой счет. Хотя эти ситуации не совсем соответствуют классическому романтическому мошенничеству, в их основе также лежит манипулирование ожиданиями, пояснил эксперт.

Уголовная ответственность

Русяев подчеркнул, что юридический аспект проблемы серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. В российском законодательстве отсутствует специальная статья, посвященная подобным преступлениям: все подобные случаи квалифицируются как мошенничество в соответствии со статьей 159 УК РФ (мошенничество). Суть заключается в том, что человека вводят в заблуждение или злоупотребляют доверительными отношениями с целью хищения денежных средств.

Юрист советует фиксировать переписку, сохранять скриншоты переводов и любые сведения о контактах при обращении в правоохранительные органы. По словам эксперта, чем больше информации собрано, тем проще следователям воссоздать последовательность событий.

В конечном итоге успех любого подобного дела зависит от качественного документирования. Чем раньше пострадавший обратится в полицию и банк, тем выше шансы остановить дальнейшие транзакции и получить компенсацию, хотя бы частичную. Даже если ситуация зашла далеко, важно довести дело до конца: уголовное преследование не только восстанавливает справедливость в конкретном случае, но и помогает совершенствовать методы выявления новых способов мошенничества и привлечения виновных к ответственности, заключил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.