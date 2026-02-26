Юрист: сосед не имеет права сбрасывать снег на ваш дачный участок

Член Мособлколлегии адвокатов Ирина Зуй в беседе с aif.ru напомнила, что законодательство запрещает очищать свои дачные участки, сбрасывая снег на соседние. Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ, владельцы земельных участков вправе требовать устранения нарушений своих прав, даже если эти нарушения не связаны с фактическим лишением владения.

Зуй поясняет, что если вы собрали снег со своего участка и перенесли его на участок соседа, последний может потребовать вернуть снег обратно, тем самым устраняя нарушение. Однако важно отметить, что за это не предусмотрены денежные штрафы.

По ее словам, если сосед не оккупировал землю, а лишь завалил ее снегом, мешая проходу или проезду, гражданин имеет полное право требовать его убрать. Данные действия также нарушают нормы Земельного кодекса РФ и Санитарные нормы и правила (СанПиН).

В случае отказа соседа убрать снежные завалы, следует зафиксировать нарушение на фото и видео, а затем обратиться в суд. В соответствии с решением суда сосед будет обязан устранить нарушение или компенсировать расходы на уборку снега.

