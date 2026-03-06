Юрист Салкин предупредил о штрафах за надписи на асфальте к 8 Марта

Юрист Салкин: в Москве штраф за рисунки на асфальте достигает 2,5 тыс руб

Юрист Михаил Салкин заявил, что за признания в любви, написанные краской на асфальте к 8 Марта, может грозить административный штраф. Такие надписи считают нарушением правил благоустройства, сообщает NEWS.ru .

Специалист пояснил, что романтические послания на асфальте могут обернуться протоколом. По его словам, надписи краской квалифицируют как нарушение региональных норм в сфере благоустройства.

«Надписи на асфальте краской в честь 8 Марта — это романтика до первого протокола. Если они сделаны несмывающимися детскими мелками, обычно за это привлекают по региональным нормам по благоустройству. В Москве за такие надписи штраф для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тыс. рублей», — подчеркнул Салкин.

Юрист уточнил, что ответственность зависит от местных правил и способа нанесения надписи. В ряде случаев возможна административная ответственность и денежное взыскание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.