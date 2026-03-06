Юрист Салкин предупредил о штрафах за надписи на асфальте к 8 Марта
Юрист Михаил Салкин заявил, что за признания в любви, написанные краской на асфальте к 8 Марта, может грозить административный штраф. Такие надписи считают нарушением правил благоустройства, сообщает NEWS.ru.
Специалист пояснил, что романтические послания на асфальте могут обернуться протоколом. По его словам, надписи краской квалифицируют как нарушение региональных норм в сфере благоустройства.
«Надписи на асфальте краской в честь 8 Марта — это романтика до первого протокола. Если они сделаны несмывающимися детскими мелками, обычно за это привлекают по региональным нормам по благоустройству. В Москве за такие надписи штраф для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тыс. рублей», — подчеркнул Салкин.
Юрист уточнил, что ответственность зависит от местных правил и способа нанесения надписи. В ряде случаев возможна административная ответственность и денежное взыскание.
