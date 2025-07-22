Юрист разъяснил последствия решения арбитражного суда по «Мирамистину»

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Адвокат компании «Инфамед» Рубен Маркарьян заверил, что производство популярных антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» не остановится, несмотря на введенные Арбитражным судом Подмосковья ограничения.

Как пояснил юрист, судебное решение касается только распоряжения имущественными правами, но не запрещает выпуск препаратов.

По его словам, «Инфамед» владеет регистрационными удостоверениями, но не занимается непосредственным производством. Лицензионные соглашения позволяют продолжать выпуск лекарств.

Хотя производственная цепочка не нарушена, возникли сложности с логистикой и продвижением препаратов. Особую озабоченность вызывает выполнение госзаказов для Минобороны, где «Мирамистин» используется как важный компонент импортозамещения в медицине.

Ранее судебные ограничения затронули 164 медицинских представителя компании.