Юрист рассказал о различиях в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров

Бизнес-консультант и юрист Илья Русяев объяснил, что пенсии работающих и неработающих пенсионеров рассчитываются по одной формуле, однако различия возникают после назначения выплат из-за особенностей индексации и социальных доплат, сообщает RT .

Пенсия для работающих и неработающих пенсионеров рассчитывается одинаково: страховая часть определяется как произведение индивидуального пенсионного коэффициента на стоимость одного балла плюс фиксированная выплата. Эти правила закреплены в статье 15 закона № 400‑ФЗ.

Юрист отметил, что при назначении пенсии не имеет значения, работает человек или нет. Однако после назначения выплаты для работающих пенсионеров ежегодно, с 1 августа, автоматически добавляются новые баллы, сформированные взносами работодателя, но не более трех баллов в год.

Русяев пояснил, что ранее индексация пенсий проводилась только для неработающих пенсионеров, а у работающих все повышения накапливались до увольнения. С 2025 года страховые пенсии будут повышать и тем, кто продолжает работать.

Самое заметное отличие связано с социальными доплатами. По словам эксперта, неработающие пенсионеры имеют право на социальную доплату до регионального прожиточного минимума, если их доход ниже этой суммы. При трудоустройстве пенсионера и обязательном пенсионном страховании такая доплата прекращается на время работы.

По данным Соцфонда, к началу 2025 года средний размер пенсии неработающих пенсионеров примерно на 3 тысячи рублей выше, чем у работающих. Русяев подчеркнул, что формула расчета одинакова, но различия в надбавках и порядке повышения объясняют разницу в итоговой сумме выплат.

