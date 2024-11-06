Юрист рассказал, можно ли снимать видео в общественных местах

Юрист Олег Дубинин пояснил, что согласие на видеосъемку не подразумевает автоматического согласия на публикацию. Согласие может быть выражено как словами, так и действиями, например, если человек позирует перед камерой. Юрист разъяснил, когда законным является снятие людей на видео и возможность последующей публикации таких материалов, сообщает «Секрет фирмы» .

Съемка в общественных местах, таких как концерты, принципиально разрешена. Однако если камера фиксирует конкретного человека, его изображение нельзя публиковать без согласия.

«Здесь уже могут затрагиваться авторские/смежные права, включая право на публикацию произведения, а также встает вопрос об изображении человека как его биометрических данных, распространение которых также регулируется федеральным законом „О персональных данных“, и допускается только с согласия субъекта», — заявил эксперт.

Передача изображения человека возможна только с его разрешения. В некоторых ситуациях, таких как обеспечительная видеосъемка в аэропортах, закон допускает запись, при условии, что посетители знают о наличии камер и что съемка не нарушает их право на неприкосновенность (например, в уборных или примерочных).

Что касается видеозаписи правонарушений, Дубинин отметил, что такая съемка возможна, но только с определенными ограничениями. Например, снимать незаконно на режимных объектах, поскольку опасные объекты могут оказаться в кадре. Тем не менее, и в этих случаях публикация записей остается под запретом.