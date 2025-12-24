Юрист предупредил россиян об опасности распития алкоголя на работе
Фото - © Freepik.com
Употребление спиртных напитков на работе обычно приводит к дисциплинарным мерам, вплоть до расторжения трудового договора за серьезное нарушение правил. Об этом рассказал юрист, глава московского Центра правопорядка Александр Хаминский, пишет RT.
Эксперт уточнил, что дисциплинарное взыскание за пьянство на работе может быть параллельно применено с административным наказанием за распитие алкоголя в доступных для общества местах или нахождение там в состоянии опьянения.
Самостоятельное начало празднования Нового года на рабочем месте может закончиться для участников увольнением, пояснил специалист.
Вместе с тем, принятие спиртного после завершения рабочего времени в предпраздничный день, если его продолжительность официально сокращена приказом руководства, допустимо. Однако следует помнить, что для определенных категорий работников употребление алкоголя на рабочем месте запрещено в любом случае. Это относится к опасным производствам и местам, где сотрудники работают с оружием, подытожил Хаминский.
