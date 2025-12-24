Юрист предупредил россиян об опасности распития алкоголя на работе

Употребление спиртных напитков на работе обычно приводит к дисциплинарным мерам, вплоть до расторжения трудового договора за серьезное нарушение правил. Об этом рассказал юрист, глава московского Центра правопорядка Александр Хаминский, пишет RT .

Эксперт уточнил, что дисциплинарное взыскание за пьянство на работе может быть параллельно применено с административным наказанием за распитие алкоголя в доступных для общества местах или нахождение там в состоянии опьянения.

Самостоятельное начало празднования Нового года на рабочем месте может закончиться для участников увольнением, пояснил специалист.

Вместе с тем, принятие спиртного после завершения рабочего времени в предпраздничный день, если его продолжительность официально сокращена приказом руководства, допустимо. Однако следует помнить, что для определенных категорий работников употребление алкоголя на рабочем месте запрещено в любом случае. Это относится к опасным производствам и местам, где сотрудники работают с оружием, подытожил Хаминский.

