Юрист пояснил исключения из общего правила о двухнедельной отработке

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник при увольнении по собственному желанию обязан предупредить работодателя не менее чем за две недели. Однако существуют исключения, позволяющие прекратить трудовые отношения без отработки.

Как пояснил RT юрист Александр Хаминский, для этого необходимы либо уважительные причины, либо согласие работодателя, либо установленные нарушения трудового законодательства со стороны компании.

Это поступление в образовательное учреждение, выход на пенсию, обстоятельства, объективно препятствующие продолжению работы (переезд, болезнь, уход за членом семьи), нарушения работодателем трудового законодательства, условий договора или локальных актов (подтвержденные инспекцией труда).

Кроме того, работник может использовать вариант с отпуском с последующим увольнением. В этом случае последним днем работы считается последний день отпуска, что также исключает необходимость отработки.

Хаминский подчеркнул, что перечень уважительных причин является открытым, и каждая ситуация рассматривается индивидуально. Если работодатель отказывается признать причину уважительной, спор может быть передан в трудовую инспекцию или суд.

Общее правило об отработке направлено на обеспечение преемственности и завершения текущих дел, но законодательство предусматривает гибкость для случаев, когда продолжение работы невозможно по объективным обстоятельствам.