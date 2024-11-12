Юрист Подъяблонский предостерег российских геймеров от покупки S.T.A.L.K.E.R. 2

По его словам, разработчик шутера — украинская студия GSC Game World — не раз доказывала, что спонсирует украинскую армию, отправляя туда деньги и покупая технику.

«Те, кто демонстрирует, делая скриншоты, что уже предзаказали игру, должны хорошо понимать, на что идут впоследствии их деньги. Поэтому они не должны удивляться, что к ним придут правоохранительные органы и спросят про это», — сказал Подъяблонский.

Ранее стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут запретить в РФ из-за донатов разработчиков на нужды ВСУ. А если же внутри игры обнаружится экстремистский контент, то ответственность ждет всех, кто ее распространяет, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.