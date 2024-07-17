Юрист озвучил, какое наказание может ждать экс-мужа Нюши за уклонение от налогов

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал, какое наказание может ждать бывшего мужа певицы Нюши – бизнесмена Игоря Сивова за предполагаемое уклонение от уплаты налогов. По мнению эксперта, ему может грозить уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ, сообщает Общественная Служба Новостей .

Главные обвинения в адрес Сивова касаются вероятного применения стратегии дробления бизнеса, схожей с той, которую применяла блогер Елена Блиновская. По мнению специалиста, такая тактика может быть расценена как уклонение от уплаты налогов, что признается преступлением в соответствии со ст. 199 Уголовного кодекса РФ.

«По имеющейся информации, компания Сивова „Тикетлэнд-Поволжье“ в 2022 году имела доходы около 83 млн рублей при расходах свыше 211 млн рублей. При этом налоги за указанный период якобы не выплачивались, что вызывает закономерные вопросы», — поделился Русяев.

Юрист отметил, что есть также вероятность того, что против Сивова заведут дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Это может произойти в том случае, если выяснится, что осуществляемая деятельность не была зарегистрирована должным образом или не имела необходимых лицензий, особенно в случае с проведением так называемых «ретритов».

Возможное дело Игоря Сивова ярко иллюстрирует возрастающие правовые опасности для деятелей информационного бизнеса в России, заключил эксперт.