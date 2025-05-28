Юрист ответил, какой штраф придется заплатить за шумный отдых на даче

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал, что шумные выходные на даче могут обернуться для отдыхающих наложением штрафа за нарушение режима тишины, сообщает NEWS.ru .

«Организация шумных мероприятий на дачных участках в России регулируется региональными законами о тишине. На федеральном уровне единых норм, определяющих допустимые уровни шума и временные рамки, не установлено. Нарушение установленных требований может повлечь административную ответственность, а в отдельных случаях — вмешательство правоохранительных органов», — отметил он.

По его словам, в Подмосковье действует регламент, ограничивающий допустимый уровень шума в определенное время суток. В рабочие дни шуметь запрещено с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00. Русяев особо подчеркнул, что в дополнение к этому установлен режим дневного покоя, действующий ежедневно с 13:00 до 15:00. За несоблюдение данных правил, по словам юриста, предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц штраф варьируется от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, а для организаций — от 10 до 50 тысяч рублей.

Русяев добавил, что под понятием нарушения тишины подразумеваются различные источники громких звуков, такие как громкое прослушивание музыки, пение, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, строительные работы и другие источники, уровень шума от которых превышает установленные нормы в обозначенное время.

При повторных или систематических случаях нарушения тишины, вызывающих дискомфорт у соседей, заявитель, обратившийся в правоохранительные органы, может быть признан потерпевшим и вправе требовать компенсацию за причиненный моральный ущерб, заключил юрист.