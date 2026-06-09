Юрист объяснил, как поставить бассейн во дворе дома в Москве

Некапитальный бассейн можно поставить во дворе многоквартирного дома, но надежнее получить одобрение общего собрания собственников. Иначе соседи могут потребовать убрать конструкцию, сообщает «Сайт MK.Ru» .

До вечера 10 июня в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Гидрометцентр России прогнозирует до 31 градуса. На вокзалах и отдельных станциях МЦД до 11 июня с 14:00 до 17:00 раздают питьевую воду, всего подготовили более двух тонн.

Детский врач Светлана Горобец рекомендовала в жару пить воду температурой 15-20 градусов. По ее словам, слишком холодная вода хуже всасывается, горячая ускоряет потоотделение, а сладкие напитки и алкоголь хуже утоляют жажду.

Юрист Алексей Голубев пояснил, что специальное согласование для надувного или каркасного бассейна не требуется. Но установить его на придомовой территории с полным правом можно только после решения общего собрания собственников. При несчастном случае инициатор может столкнуться с уголовной ответственностью.

Заливка небольшого бассейна на 6-8 кубометров обойдется в несколько сотен рублей при холодной воде и в тысячи рублей при горячей. Московские власти также напомнили о запретах на купание: спасатели патрулируют Москву-реку и внутренние водоемы, а с нарушителями проводят профилактические беседы.

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