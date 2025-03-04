Юрист назвал сумму, которую получит победитель миллионной лотереи из Подмосковья

Юрист Адамс: выигравший в лотерею свыше 285 млн руб не получит на руки всю сумму

Гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, какую сумму получит на руки победитель лотереи «Столото» из Московской области, который выиграл более 285 млн рублей, сообщает RT .

Ранее стало известно, что 31 декабря 2024 года житель подмосковного Орехово-Зуева выиграл 285 280 449 рублей в лотерею «Столото» в игре «Охота».

Юрист предупредил, что сумма, указанная в тираже, не равна фактической сумме, которую победитель получит на руки. По его словам, в России выигрыши в лотерею облагаются налогом на доходы физлиц, причем если эта сумма более 50 млн рублей, ставка налога составит не 13%, а 22%.

«В данном случае из 285 280 449 рублей будет удержан налог в размере 78 414 998 рублей. Таким образом, на счет победителя поступит 206 865 451 рубль», — уточнил эксперт.

Он добавил, что выигрыш победителю обязаны перечислить банковским переводом в срок не позднее 30 дней после предъявления выигрышного билета в офис организатора лотереи.