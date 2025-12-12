Юрист: Конституция РФ демонстрирует способность адаптации к меняющимся условиям

Конституция РФ 1993 года установила федеративное устройство, принцип разделения властей и заложила основы суверенитета государства. Она демонстрирует способность адаптации к меняющимся условиям, сообщил РИАМО кандидат юридических наук, член экспертного клуба «Дигория», член Российской академии юридических наук Андрей Инюшкин.

За три десятка лет Конституция РФ претерпела изменения. Нормативную базу, соответствующую этим изменениям, в 2020 году заложил Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Результаты общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию стали основой для принятия указа президента РФ от 03.07.2020 № 445 «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». Ключевые изменения — приоритет национального права над международным, упор на социальные гарантии как приоритет государства, усиление роли парламента в политической системе.

«От своего первоначального варианта, заложившего основы современного российского государственного строительства, до поправок 2020 года, основной закон демонстрирует способность адаптироваться к меняющимся условиям. Но самое главное — при этом он остается незыблемым стержнем всей государственной правовой системы», — сказал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.