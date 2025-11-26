Юрист и общественник поделился советами с молодежью Ямала

Юрист Харючи: молодежи надо отбросить соблазны и стремиться к образованию

Народный депутат ЯНАО, заслуженный юрист России и хранитель ненецких традиций Сергей Харючи 26 ноября отметил 75-летие. Он рассказал о семейных ценностях, развитии оленеводства и важности образования для молодых тундровиков, сообщает «Север-Пресс» .

Сергей Харючи, известный общественный деятель и депутат ЯНАО, отметил 75-летие в кругу семьи. В интервью он поделился воспоминаниями о службе на флоте, работе в парламенте и роли Ямала в своей жизни. Харючи подчеркнул, что суровый северный климат и советы старших помогли ему научиться преодолевать трудности.

Он рассказал о своей деятельности в сфере оленеводства, работе над учебником для зооветтехникумов и взаимодействии с международными коллегами. Харючи отметил, что одной из главных проблем остается сохранение таежно-горного оленеводства и уникальных пород северных оленей.

Обращаясь к молодежи, Харючи посоветовал не отвлекаться на соблазны, а стремиться к образованию.

«Учитесь и получайте образование всеми способами, чтобы разговаривать на равных с любым», — отметил он.

Сергей Харючи родился в поселке Тазовский, прошел путь от рабочего до председателя парламента ЯНАО, участвовал в разработке федеральных законов о коренных народах и имеет множество государственных наград.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.