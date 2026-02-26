Юрист Хаминский напомнил о временной регистрации при проживании на даче

Юрист Александр Хаминский сообщил, что россияне обязаны регистрироваться не только по месту жительства, но и по месту временного пребывания, включая дачи и съемное жилье, сообщает Общественная Служба Новостей .

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения». Изменения уточняют порядок предоставления МВД адресно-справочной информации физическим и юридическим лицам.

Александр Хаминский пояснил, что раньше обязанность регистрации по месту пребывания в основном касалась гостиниц, общежитий и санаториев, где данные передавала администрация. Теперь правило распространяется и на частный жилой фонд.

«Теперь гражданин, прибывший к месту временного пребывания в жилом помещении, должен лично подать сведения в органы внутренних дел. Если он этого не делает, эту обязанность должен исполнить собственник или наниматель жилья», — сообщил юрист.

По его словам, регистрация потребуется арендаторам квартир и семьям, которые летом живут на даче. Даже если супруги зарегистрированы по разным адресам, но фактически проживают вместе, необходимо оформить учет по месту пребывания.

Хаминский отметил, что процедура может вызвать дополнительные формальности, однако при подаче через портал «Госуслуги» она займет минимум времени. Нововведения также упростят розыск граждан: по заявлению заинтересованного лица МВД направит разыскиваемому извещение с контактами заявителя.

