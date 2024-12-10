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Юрий Шефлер* и две его компании внесены в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес покинувшего Россию бизнесмена Юрия Шефлера* и две его компании, зарегистрированные в Люксембурге, в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства.

Так, в список была внесена «Амбер Бевередж Груп Холдинг С. а.р.л.»* (Amber Beverage Group Holding S.A.R.L), а также «Столи груп» С. А.Р.Л»* (Stoli Group S.A.R.L.).

Шефлер* — российский водочный олигарх, владеющий компаниями-производителями алкоголя. Он уехал из России в 2002 году.

Ранее суд постановил арестовать заводы предпринимателя в РФ. Активы были переданы государству.

По данным Генпрокуратуры РФ, Шефлер* финансировал ВСУ через украинский фонд. А его структурами проводятся маркетинговые мероприятия для поддержки киевского режима.

* Внесены в перечень экстремистов и террористов в РФ.