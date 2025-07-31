Генеральный директор СМИ2 Юрий Белоусов в эфире телеканала «Крым 24» высказал идею введения «гражданской смерти» для деятелей творческих профессий, признанных иноагентами. Об этом сообщает СМИ2 .

Понятие «гражданской смерти» не ново: такая практика существовала с Средних веков до середины XIX века и применялась к тем, кто оказывался в конфликте с обществом.

К примеру, во времена Наполеона человек, подвергшийся гражданской казни:

лишался возможности вступать в брак

терял право владеть имуществом

его собственность сразу переходила наследникам, как если бы он умер

В современных условиях, касательно музыки и кино, государству стоит выделить творческих иноагентов в отдельную категорию. Их произведения могли бы попасть в специальный реестр, разрешающий свободное исполнение и адаптацию без дополнительных выплат и ограничений со стороны авторов или их наследников.

Таким образом, например, песня «Желаю счастья в личной жизни» на музыкальных платформах, включая зарубежные, могла бы звучать не только в исполнении иноагентов — Аллы Пугачевой или Захара Мая — но и других артистов. Это сократило бы количество прослушиваний оригинальных версий и, соответственно, доходы тех, кто не просто «выбрал другую дверь», но и остался за ней.

Для потенциальных иноагентов есть альтернатива — вести себя достойно и не использовать свою популярность, полученную от народа, во вред этому же народу.

Достаточно сравнить судьбы двух музыкантов: Андрея Макаревича, который теперь находится в Израиле, никому особо не нужный, и Евгения Маргулиса, честно заявившего, что он — просто музыкант, и тиражировать его политические взгляды бессмысленно, лучше спеть. Маргулис продолжает выступать в России, не вступая в конфликт с народом, и это заслуживает уважения, поддержки рублём и радости от его творчества.