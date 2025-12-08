Юридическая клиника открылась на базе университета в Дубне

Юридическая клиника начала работу на кафедре юриспруденции Государственного университета «Дубна», где студенты-юристы под руководством преподавателей бесплатно консультируют жителей по правовым вопросам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне на базе кафедры юриспруденции и юридического отдела студсовета Государственного университета «Дубна» открылась юридическая клиника. Студенты-юристы под контролем преподавателей бесплатно консультируют жителей по гражданскому, наследственному, семейному и трудовому праву, а также по вопросам защиты прав потребителей.

Юридическая клиника помогает составлять иски, жалобы, анализировать договоры и правовые ситуации. Все услуги предоставляются бесплатно. Для студентов участие в проекте — возможность получить практический опыт и научиться работать с клиентами.

Доцент кафедры юриспруденции Сона Бунина отметила, что работа в клинике — первый шаг студентов к самостоятельной юридической практике. Юристы уже провели десятки консультаций, чаще всего по жилищным вопросам и вопросам наследования.

Для получения консультации необходимо написать в личные сообщения группы юридической клиники в социальной сети. Студенты и сотрудники университета могут получить помощь на личной встрече.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.