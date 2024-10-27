Юным жителям Можайского округа вручили паспорта

сегодня в 14:56

В торжественной обстановке в актовом зале Можайского ЗАГСа ребятам были вручены паспорта граждан Российской Федерации. 17 молодых людей собрались, чтобы получить свой главный в жизни документ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Их тепло поприветствовали первый заместитель Главы администрации Можайского городского округа Алексей Сперанский, заместитель Председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова. Вступающим во взрослую жизнь ребятам пожелали использовать этот новый статус на благо своей страны.

«Хочу поздравить вас сегодня с получением такого важного документа — паспорта гражданина Российской Федерации. Развивайтесь, учитесь и будьте достойными гражданами нашей страны», — поздравил ребят первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.