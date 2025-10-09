Юный актер из Рузского муниципального округа покоряет «Артек»

Талантливый юный актер из Рузского муниципального округа Никита Ходыч стал настоящим примером для сверстников, продемонстрировав исключительные способности в актерском мастерстве. Участник театральной студии «Волшебство» Дома культуры Дорохово успешно прошел конкурсный отбор и отправился в легендарный детский центр «Артек», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Творческий потенциал молодого артиста раскрывается в рамках смены «Золотая параллель». Никита не только совершенствует свои навыки, но и достойно представляет родной Рузский округ на всероссийской арене. Его участие в значимых мероприятиях лагеря вызывает искреннюю гордость у земляков.

Значимым событием в жизни юного артиста стало участие в праздновании Дня рождения Московской области. Никита с честью пронес флаг Рузского муниципального округа и тронул сердца зрителей проникновенным исполнением стихотворения местного поэта Николая Дмитриева.

Кульминацией творческого пути Никиты в «Артеке» станет его выступление на гала-концерте, где он представит монолог «Актер». Этот номер, уже завоевавший признание публики, обещает стать ярким моментом праздничного мероприятия.

Успехи молодого артиста — это не только личная победа Никиты, но и значимое достижение для всего Рузского округа. Его талант, усердие и преданность искусству служат вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

«От всей души желаю Никите ярких впечатлений, новых достижений и вдохновения в „Артеке“! Ты — наша гордость!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.