Юных героев наградили в музейном комплексе «Зоя» в Подмосковье

29 ноября отметили День юного героя Московской области. Торжественные мероприятия прошли в музейном комплексе «Зоя» в Рузе, посвященном жизни и подвигу первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дата Дня юного героя Московской области — 29 ноября — выбрана не случайно. Именно в этот день в 1941 году трагически погибла юная комсомолка, вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская, схваченная при выполнении боевого задания и зверски замученная фашистами. Позже стало известно, что в этот же день за несколько километров от Петрищево была казнена боевая подруга Зои Вера Волошина. Впоследствии она была удостоена звания Герой Российской Федерации.

Для школьников, принявших участие в мероприятии, провели экскурсии по музею. Ребята возложили цветы к мемориалу «Место гибели Зои Космодемьянской».

В зале «Рассвет» музейного комплекса «Зоя» прошла церемония награждения юных героев. Благодарности Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и медали «Юного героя» вручили Варваре и Григорию Толкушкиным, Никите Иванову, Исламу Халилову, Артему Донскову, Ивану Борисову, Кириллу Петухову, Никите Казак, Ивану Свирину, Дмитрию Шнякину, Варваре Пшенициной, Роману Вдовину, Андрею Михайличенко, Артему Кузнецову, Гордею Сизову и другим.

Завершился день фронтовым концертом «Помним героев наших!»

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