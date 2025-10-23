Юные жители Ступина получили первые паспорта

«Сегодня в вашей жизни происходит важное событие — вы получаете главный документ гражданина России. Знаменательный момент, который запомнится на всю жизнь. Вы получаете в особый год, год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся подвигом, который совершил наш народ. Не забывайте о ваших прапрадедах и прадедах, которые защищали Отчизну и наш город, носящий почетное звание „Город трудовой доблести“. Поздравляю и желаю получить хорошие знания в школе, выбрать любимую профессию и уверенно идти по дороге жизни в сторону своей мечты!» — сказал Александр Сухачев.

Председатель окружного Совета депутатов вручил юным жителям округа паспорта и памятные подарки. Церемония завершилась общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.