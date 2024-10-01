Юные жители Солнечногорска получили свои первые паспорта

сегодня в 14:00

В Солнечногорском лицее № 7 состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации. В мероприятии приняли участие глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, председатель совета депутатов Марина Веремеенко и заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Документ получили семь юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет. Подросткам напомнили о необходимости бережного отношения к своему документу, соблюдения законодательства и рассказали о возможностях, которые открываются перед ними после получения паспорта.

В завершение церемонии все участники получили памятные подарки и поздравительные открытки.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.