Юные жители Дзержинского приняли участие в акции «Письмо солдату»

В парке «Сказка» городского округа Дзержинский ребята из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» организовали и провели акцию «Письмо солдату».

Юные жители города написали письма в зону проведения специальной военной операции. Дети рисовали яркие открытки, полные добрых пожеланий, сильных и одновременно трогательных слов поддержки.

Дзержинские волонтеры передали собранные детские письма в пункт сбора гуманитарной помощи, расположенный в Молодежном центре «Лидер».

Вместе с очередным караваном гуманитарной помощи из Дзержинского, добрые детские письма для солдат будут направлены в распределительный центр в Балашихе, а оттуда будут доставлены нашим бойцам на передовую.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.