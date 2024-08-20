Юные жители Дзержинского приняли участие в акции «Письмо солдату»
Фото - © Молодежный центр "Лидер" г.о. Дзержинский
Дети из Дзержинского Московской области отправили письма бойцам СВО, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В парке «Сказка» городского округа Дзержинский ребята из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» организовали и провели акцию «Письмо солдату».
Юные жители города написали письма в зону проведения специальной военной операции. Дети рисовали яркие открытки, полные добрых пожеланий, сильных и одновременно трогательных слов поддержки.
Дзержинские волонтеры передали собранные детские письма в пункт сбора гуманитарной помощи, расположенный в Молодежном центре «Лидер».
Вместе с очередным караваном гуманитарной помощи из Дзержинского, добрые детские письма для солдат будут направлены в распределительный центр в Балашихе, а оттуда будут доставлены нашим бойцам на передовую.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.
«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.